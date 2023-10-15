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الجيش الإسرائيلي: نستمر في القيام بإخلاء السكان في غزة باتجاه الجنوب

Lebanon 24
15-10-2023 | 04:05
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