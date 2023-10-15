الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضادّ للدروع على جنودنا الذين كانوا يقومون بأعمال على طول الحدود اللبنانية ونقوم حالياً بضرب أهداف عسكرية تابعة لحزب الله

Lebanon 24