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ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي ويبحث معه التصعيد العسكري في غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:19
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