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وزارة الصحة في غزة: الآلاف معرضون للموت في القطاع إذا لم يتم إدخال المساعدات الطبية اللازمة

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:45
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