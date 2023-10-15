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الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية. للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400

Lebanon 24
15-10-2023 | 05:50
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الصحافية كريستينا عاصي بحاجة لوحدات دم من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الاميركية
lebanon 24
15/10/2023 17:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، الإتصال على الرقم: ٧٠٥٧٥٥١٦
lebanon 24
15/10/2023 17:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة +O للتبرع الاتصال على الرقم التالي: 71/198777
lebanon 24
15/10/2023 17:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O- في مستشفى تنورين الحكومي. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03551352
lebanon 24
15/10/2023 17:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
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