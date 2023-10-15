رئيس بلدية عيتا الشعب للـLBCI: القذائف الإسرائيلية طالت مدرسة لذوي الإحتياجات الخاصة وشظاياها وصلت إلى عدد من المنازل وأصابت مواطنًا إصابة طفيفة

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