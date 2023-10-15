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"الشرق" عن مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية: سيكون هناك ارتفاع في الإنفاق الحكومي بسبب الحرب وعجز الميزانية سيرتفع

Lebanon 24
15-10-2023 | 06:43
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