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"أ.ف.ب" عن وزير إيراني: لا أحد يستطيع ضمان السيطرة على الوضع إذا توغلت إسرائيل في غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:19
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