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الجيش الاسرائيلي يستهدف المنطقة القريبة من الحدود عند أطراف بلدة بليدا بعدد من القذائف (المنار)

Lebanon 24
15-10-2023 | 07:45
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