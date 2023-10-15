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أخبار عاجلة
نتنياهو: حكومة الطوارئ الموسعة في إسرائيل تعمل على مدار الساعة بجبهة موحدة
Lebanon 24
15-10-2023
|
07:47
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