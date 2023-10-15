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إطلاق ٤ صواريخ من خراج علما الشعب باتجاه حنيتا وتل مراد وعلى أثرها بدأت الإشتباكات بين عناصر أخضر بلا حدود والجيش الإسرائيلي (lbci)

Lebanon 24
15-10-2023 | 08:47
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