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إصابات إثر قصف مستوطنة حانيتا قرب الحدود مع لبنان بصاروخ مضاد للدروع (العربية)

Lebanon 24
15-10-2023 | 08:49
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