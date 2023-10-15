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"كتائب القسام ـ لبنان" تعلن قصف شمال إسرائيل بـ20 صاروخا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-10-2023 | 10:12
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