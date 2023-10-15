المقاومة الاسلامية: ‎‎هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية 5 مواقع صهيونية حدودية وهي: ‏جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة

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