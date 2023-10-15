باسيل في كلمة عقب القداس الإلهي الذي ينظمه التيار لذكرى ١٣ تشرين: نحن ابناءُ مدرسةٍ حوّلت انكسارَ ارادةِ شعبٍ امام صفقة دولية، الى وعيٍّ وطني كرَّسَ اولويّة السيادة الوطنية وعبَّرَ عنها في عام 2005 بوجه الوصاية

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