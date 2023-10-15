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باسيل في كلمة عقب القداس الإلهي الذي ينظمه التيار لذكرى ١٣ تشرين: نحن ابناءُ مدرسةٍ حوّلت انكسارَ ارادةِ شعبٍ امام صفقة دولية، الى وعيٍّ وطني كرَّسَ اولويّة السيادة الوطنية وعبَّرَ عنها في عام 2005 بوجه الوصاية

Lebanon 24
15-10-2023 | 10:47
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باسيل: هل مسموح أن ندفع من جديد بعد 75 سنة ثمن صراعات فلسطينية داخل مخيّمات على أرضنا يُغذّيها الخارج وتؤدّي إلى مخاطر جديدة؟ هذا أيضاً بسبب منظومة تضع مصالحها قبل السيادة الوطنية
lebanon 24
15/10/2023 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تشرين لبنان اما آن له ان ينتهي كتب لنا أن نعاني ازمة كل ١٥ سنة ونزوح فور نيل سيادتنا نحن شعب تطبع على الشهادة وحقق الإنتاج في اصقاع المعمورة ألم يحن الوقت ان نمارس السيادة في قراراتنا ويحقق انتظام بدل ان يكون تعطيلا .
lebanon 24
15/10/2023 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء شعبي في القبيات: اعتبرونا انتهينا بانتخابات 2022 وكثر ابلغوني ان كتلتنا اقل من عشرة أين اختفى حِسُّهم بعد النتيجة؟
lebanon 24
15/10/2023 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي وليد بخاري في العيد الوطني السعودي: من هنا من عتبات وسط بيروت نستذكر معًا يومنا الوطني المجيد الذي ارتبط بأعظم معاني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يد الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
lebanon 24
15/10/2023 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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