باسيل: أن تبقى حرّاً سيّداً مستقلاً وانتَ في الحكم، أمرٌ بغاية الصعوبة. اذ عليك ان تمارس هذه القيم بمسؤولية وتعرفَ حدودَها دون أن تتخلى طبعاً عن أي منها

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