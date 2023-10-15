باسيل: أين نكونُ من الحريّة والسيادة والاستقلال اذا ارتضينا ان يختارَ احدٌ عنا رئيسَنا؟ فهل الحريّة تسمح بأن يَفرضَ علينا احدٌ رئيساً بعكسِ نتائج الانتخابات النيابية

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