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باسيل: الم يحن الوقت لنعرف كيف نضع استراتيجية دفاعية تحمي وطننا وكيف نضع سياسة تحييدية تقينا المشاكل التي لا نفع لها

Lebanon 24
15-10-2023 | 11:15
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باسيل: التدقيق الجنائي ظهّر الحقيقة وبالتضليل يحملون جزءا من المسؤولية لموضوع الكهرباء علما ان السبب هو سياسة الدعم التي اعتمدتها الدولة عكس ارادتنا
lebanon 24
15/10/2023 23:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تشرين لبنان اما آن له ان ينتهي كتب لنا أن نعاني ازمة كل ١٥ سنة ونزوح فور نيل سيادتنا نحن شعب تطبع على الشهادة وحقق الإنتاج في اصقاع المعمورة ألم يحن الوقت ان نمارس السيادة في قراراتنا ويحقق انتظام بدل ان يكون تعطيلا .
lebanon 24
15/10/2023 23:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في كلمة عقب القداس الإلهي الذي ينظمه التيار لذكرى ١٣ تشرين: نحن ابناءُ مدرسةٍ حوّلت انكسارَ ارادةِ شعبٍ امام صفقة دولية، الى وعيٍّ وطني كرَّسَ اولويّة السيادة الوطنية وعبَّرَ عنها في عام 2005 بوجه الوصاية
lebanon 24
15/10/2023 23:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أجدد الدعوة والنداء فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة
lebanon 24
15/10/2023 23:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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