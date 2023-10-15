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باسيل: لبنان لا يمكنه الا ان يكون نصيرا لفلسطين ولكن الا يحق له ان يكون نصيرا لنفسه

Lebanon 24
15-10-2023 | 11:17
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باسيل: تشرين لبنان اما آن له ان ينتهي كتب لنا أن نعاني ازمة كل ١٥ سنة ونزوح فور نيل سيادتنا نحن شعب تطبع على الشهادة وحقق الإنتاج في اصقاع المعمورة ألم يحن الوقت ان نمارس السيادة في قراراتنا ويحقق انتظام بدل ان يكون تعطيلا .
lebanon 24
15/10/2023 23:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: أنصح المسؤولين ألّا يركضوا وراء مطلب إسرائيل بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرّية، ويجب أن يكون ثمن هذا الأمر فكّ السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان
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15/10/2023 23:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تزوّد لبنان بإمدادات طبية ليكون جاهزاً للاستجابة لأي أزمة صحية محتملة
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15/10/2023 23:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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