بايدن: لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بهجمات حماس المروعة وأنهم يعانون نتيجة لهذه الهجمات

Lebanon 24