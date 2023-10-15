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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لنظيره الصيني وانغ يي: نطالب الصين باستخدام إمكانياتها لوقف الهجمات الاسرائيلية ضد المدنيين في غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 11:40
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