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الجيش الإسرائيلي: مستعدون للقتال على جبهتين وأكثر من ذلك إذا لزم الأمر

Lebanon 24
15-10-2023 | 13:22
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