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القناة الإسرائيلية 14: مسلحون يتسللون إلى كيبوتس "نير عام" قرب قطاع غزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 13:23
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