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متحدث عسكري إسرائيلي: حزب الله يعمل على تصعيد الوضع على الحدود اللبنانية لإعاقة الهجوم على غزة
Lebanon 24
15-10-2023
|
13:24
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