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مصدر سياسي إسرائيلي: مررنا رسالة عبر واشنطن أننا سندمر لبنان إذا استمر حزب الله بالتصعيد (الحدث)

Lebanon 24
15-10-2023 | 13:34
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