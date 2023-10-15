وزارة النقل السورية: استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من يوم غد الإثنين الثامنة صباحاً بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس

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