وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة والرئيس ميقاتي يتابع الموضوع وسأجتمع غداً مع سفراء الدول الخمس الكبرى (الجديد)

Lebanon 24