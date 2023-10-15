بوحبيب: الضغوطات تمارس على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها الرئيسين بري وميقاتي بهذا الصدد ويجب الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف التصعيد في غزة (الجديد)

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