Advertisement

أخبار عاجلة

مسيّرة إسرائيلية قصفت بصاروخين محيط بلدة كفركلا قرب مركز للجيش من دون وقوع إصابات

Lebanon 24
15-10-2023 | 15:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الوطنية: طائرات مسيّرة إسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة
lebanon 24
16/10/2023 02:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
3 إصابات في صفوف عناصر الشرطة الإسرائيلية في تبادل إطلاق نار في محيط فندق ليوناردو في أسدود (الجزيرة)
lebanon 24
16/10/2023 02:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط بلدة مروحين الحدودية جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
16/10/2023 02:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: نحو 1000 مسلح من حماس تسللوا إلى 20 بلدة إسرائيلية و11 معسكرا للجيش
lebanon 24
16/10/2023 02:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:05 | 2023-10-15
19:04 | 2023-10-15
19:03 | 2023-10-15
19:02 | 2023-10-15
19:02 | 2023-10-15
18:47 | 2023-10-15
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24