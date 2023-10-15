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السلطات بولاية إيلينوي الأميركية: مقتل طفل فلسطيني في السادسة من عمره بـ26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية

Lebanon 24
15-10-2023 | 17:30
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