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وزير الدفاع الأميركي أكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي التزام بلاده بردع أي دولة أو كيان يسعى لتصعيد الحرب

Lebanon 24
15-10-2023 | 17:43
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