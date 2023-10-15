Advertisement

أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي: المملكة تسعى لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد بغزة

Lebanon 24
15-10-2023 | 20:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي: المملكة تبذل جهودا إقليمية ودولية لوقف التصعيد في غزة
lebanon 24
16/10/2023 07:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد موقف المملكة الثابت لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق سلام شامل وعادل: المملكة تبذل جهودا لوقف التصعيد في غزة
lebanon 24
16/10/2023 07:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي: المملكة تبذل جهودا إقليمية ودولية لوقف التصعيد في غزة
lebanon 24
16/10/2023 07:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي لبلينكن: يجب وقف العمليات العسكرية بغزة التي راح ضحيتها أبرياء
lebanon 24
16/10/2023 07:55:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:54 | 2023-10-16
00:52 | 2023-10-16
00:48 | 2023-10-16
00:41 | 2023-10-16
00:34 | 2023-10-16
00:29 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24