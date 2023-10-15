Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن يندد بقتل طفل مسلم في الولايات المتحدة ويصف الجريمة بأنها "عمل كراهية مروّع"

Lebanon 24
15-10-2023 | 23:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز": قطر تعمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين
lebanon 24
16/10/2023 10:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": إيران تحذّر برسالة لإسرائيل عبر الأمم المتحدة بأنها قد تتدخّل في حال تواصلت العملية العسكرية في غزة
lebanon 24
16/10/2023 10:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها "الانسحاب" من اتفاق الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة
lebanon 24
16/10/2023 10:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن بحث مع فريق الأمن القومي إجراءات حماية اليهود والعرب والمسلمين في الولايات المتحدة (الجزيرة)
lebanon 24
16/10/2023 10:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:49 | 2023-10-16
03:40 | 2023-10-16
03:39 | 2023-10-16
03:38 | 2023-10-16
03:35 | 2023-10-16
03:01 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24