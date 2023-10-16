Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: مقتل قياديين اثنين في قوات النخبة لحماس وقياديين في المكتب السياسي للحركة

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا ليلا غارات على مواقع "قوات النخبة" التابعة لحماس
lebanon 24
16/10/2023 10:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحماس يعلن أسر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
16/10/2023 10:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل 169 من قواته منذ بدء التصعيد
lebanon 24
16/10/2023 10:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عضوين بالمكتب السياسي لحركة حماس بالغارات الإسرائيلية.. من هما؟
lebanon 24
16/10/2023 10:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:49 | 2023-10-16
03:40 | 2023-10-16
03:39 | 2023-10-16
03:38 | 2023-10-16
03:35 | 2023-10-16
03:01 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24