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رويترز نقلا عن مصادر مصرية: اتفاق أميركي إسرائيلي مصري لوقف إطلاق النار في جنوب غزة يبدأ خلال دقائق

Lebanon 24
16-10-2023 | 01:48
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