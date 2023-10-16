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حماس: ليست لدينا معلومات عن الهدنة الإنسانية التي تم التوافق عليها جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
16-10-2023 | 01:54
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