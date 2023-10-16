Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحصار الإسرائيلي على غزة هدفه التشريد الجماعي للفلسطينيين

Lebanon 24
16-10-2023 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحصل اليوم هو نتاج للسياسة الإسرائيلية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه
lebanon 24
16/10/2023 13:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: نطالب بتدخل دولي لإنشاء ممرات آمنة لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات
lebanon 24
16/10/2023 13:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الفلسطيني: نحذر من سيناريو "نكبة ثانية" وحرب إبادة جماعية ضد سكان غزة
lebanon 24
16/10/2023 13:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ضابط يكيل الشتائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي
lebanon 24
16/10/2023 13:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:30 | 2023-10-16
05:57 | 2023-10-16
05:54 | 2023-10-16
05:53 | 2023-10-16
05:48 | 2023-10-16
05:43 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24