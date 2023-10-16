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ميقاتي: اتصالاتنا تتم بعيدا عن الاثارة الاعلامية حرصا على نجاحها ولعدم اثارة الهلع عند الناس، والاتهامات بالتقصير سياسية

Lebanon 24
16-10-2023 | 06:42
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ميقاتي يقدم التعازي بالاعلامية خوري: كانت لبنانية بإمتياز ووطنية بكل ما للكلمة من معنى
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16/10/2023 16:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كان لدي أسبوع حافلٌ بالإتصالات مع عدد من رؤساء الدول وقادة العالم وكان هناك إجماعٌ على أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بعيداً عن أي حرب
lebanon 24
16/10/2023 16:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الى اللبنانيين جميعا اقول رغم دقة الوضع فأنا اراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته
lebanon 24
16/10/2023 16:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إنني على تواصل ليس فقط مع المسؤولين الدوليين الذين بادروا الى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب الينا السعي لتهدئة الاوضاع بل أيضا مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان للطلب اليهم ضبط النفس وعدم الانجرار الى المخططات الاسرائيلية
lebanon 24
16/10/2023 16:10:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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