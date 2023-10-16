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ميقاتي: هناك وحدة لبنانية كاملة تضامنا مع فلسطين، لكن لا مصلحة لاحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من جنوب لبنان، لأن اللبنانيين غير قادرين على التحمّل

Lebanon 24
16-10-2023 | 06:43
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"لبنان في عين العاصفة".. ميقاتي: لا مصلحة لأحد بالقيام بمغامرة فتح جبهة من الجنوب
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16/10/2023 16:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/10/2023 16:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/10/2023 16:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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