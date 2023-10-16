Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: لا محاولة تسلل من لبنان قرب المطلة في الجليل الأعلى

Lebanon 24
16-10-2023 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تم تفعيل الدفاعات الجوية في الجليل الأعلى بعد اختراق جسم مشبوه الأجواء من الحدود اللبنانية
lebanon 24
16/10/2023 16:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: أمر سكان أربع قرى بشمال إسرائيل بالاحتماء بسبب اشتباه تسلل لبناني
lebanon 24
16/10/2023 16:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: طائرة إسرائيلية من دون طيار تستهدف مجموعة مسلحة حاولت التسلل من لبنان
lebanon 24
16/10/2023 16:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 مسلحين فلسطينيين حاولوا التسلل من لبنان إلى إسرائيل قرب منطقة العديسة
lebanon 24
16/10/2023 16:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:09 | 2023-10-16
09:08 | 2023-10-16
09:02 | 2023-10-16
08:58 | 2023-10-16
08:55 | 2023-10-16
08:53 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24