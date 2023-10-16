نبيه بري في الاجتماع الطارئ للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في الجزائر: المقدمة هي غزة والتي تبلغ مساحتها حوالي 350 كلم مربع تتعرض لإبادة من قبل إسرائيل

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