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بري: باسم الشعب اللبناني نوصي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل
Lebanon 24
16-10-2023
|
07:33
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