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مولوي من المنصورية: تواصلتُ مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ

Lebanon 24
16-10-2023 | 08:53
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