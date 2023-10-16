مولوي من المنصورية: تواصلتُ مع المعنيين للقيام بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وإخلاء المباني المحيطة لمنع كارثة أكبر ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ

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