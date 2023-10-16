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أخبار عاجلة
مساعد الرئيس الروسي: هدف مفاوضات التسوية بالمنطقة يجب أن يكون تنفيذ حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة
Lebanon 24
16-10-2023
|
09:09
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