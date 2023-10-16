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الرئيس ميقاتي خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا: نشدد على اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة

Lebanon 24
16-10-2023 | 10:17
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16/10/2023 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/10/2023 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/10/2023 18:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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