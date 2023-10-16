وزيرة خارجية فرنسا خلال لقائها مع ميقاتي: يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة

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