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زحمة سير خانقة مستمرة عند طريق الأوزاعي - خلدة منذ ساعات الصباح الاولى بسبب الطقس الماطر

Lebanon 24
16-10-2023 | 10:45
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