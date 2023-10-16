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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2778 والمصابين إلى نحو 10 آلاف

Lebanon 24
16-10-2023 | 10:56
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