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وزارة الصحة الفلسطينية: 2778 شهيداً و9938 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بدء العدوان (الميادين)
Lebanon 24
16-10-2023
|
11:05
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