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"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: البنتاغون خصص 2000 جندي لدعم أي توغّل بري إسرائيلي في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-10-2023 | 11:10
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